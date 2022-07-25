В Южной Корее заявили о росте запаса плутония и урана в КНДР

Глава Минобороны РК заявил, что КНДР увеличила запасы урана и плутония для боеголовок

Власти Корейской народно-демократической республики (КНДР) с 2018 года увеличили запасы оружейного плутония и урана для ракетных боеголовок примерно на 10 процентов. Об этом заявил глава Минобороны Республики Корея (РК) Ли Чжон Соп, сообщает агентство Yonhap.

«Северная Корея располагает достаточным количеством ядерного топлива. По нашим оценкам, они постепенно производили его последние пять лет. Сроки проведения новых ядерных испытаний сейчас зависят от личного решения [руководителя государства] Ким Чен Ына», — рассказал министр о росте запасов.

Он отметил, что увеличение запасов происходило даже после соглашения глав государств Южной и Северной Кореи о приверженности денуклеаризации полуострова и отказе от планов разработки ядерного оружия.

Ранее власти Северной Кореи обвинили США в биологическом терроризме и разработке биохимического оружия. В официальном заявлении Центрального телеграфного агентства отмечается, что карта биолабораторий США мира по всему миру якобы совпадает с картой вспышек заболеваний и вирусов, возникающих в мире в последние годы.