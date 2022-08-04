Северная Корея отказалась оправдываться за обладание ядерным оружием

Постпредство КНДР при ООН: никто не может обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием

Постоянное представительство КНДР при ООН ответило на ряд обвинений в адрес страны из-за обладания ядерным оружием, которые прозвучали на проходящей в Нью-Йорке Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Северокорейские дипломаты отказались оправдываться за наличие у страны данного вида оружия, отметив, что поскольку государство не является участником ДНЯО, никто не имеет права обвинять Пхеньян в том, что он осуществляет свое право на самооборону, сообщает РИА Новости.

«Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону», — сказано в заявлении.

Ранее газета The Guardian назвала действия Запада «заигрыванием с катастрофой». Автор считает, что политика, которой в настоящее время придерживаются западные страны как в отношении Украины, так и Тайваня, усиливает риск начала глобальной войны с применением ядерного оружия.

