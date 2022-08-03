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Действия Запада на Украине и Тайване назвали «заигрыванием с катастрофой»

Guardian: политика Запада в отношении Украины и Тайваня усиливает риск глобальной войны

Фото: Pixabay

Политика, которой в настоящее время придерживаются западные страны как в отношении Украины, так и Тайваня, усиливает риск начала глобальной войны с применением ядерного оружия, пишет газета The Guardian. Автор статьи называет действия Запада «заигрыванием с катастрофой».

Издание подчеркивает, что США и их союзники придерживаются политики «стратегической двусмысленности», одновременно заявляя о готовности в случае необходимости оказать военную помощь Тайваню, при этом придерживаясь Принципа одного Китая. Та же ситуация и с Украиной: Вашингтон и Лондон подчеркивают необходимость поддержки Киева для того, чтобы Москва потерпела поражение, при этом совершенно игнорируя тот факт, что их действия приводят к более жесткой реакции со стороны России.

«Судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить, чтобы из-за них началась глобальная война или ядерная катастрофа. В настоящее время либеральная демократия, безусловно, обязана перед человечеством предотвратить, а не спровоцировать этот риск. Обе стороны теперь заигрывают с катастрофой. Запад должен быть готов отступить и не называть это поражением», — сказано в статье.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань по своему эффекту напоминает поездку на Майдан в 2014 году Виктории Нуланд, являвшуюся в то время помощником американского госсекретаря.

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Марина Совина
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