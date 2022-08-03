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В Совете Федерации сравнили визит Пелоси на Тайвань с поездкой Нуланд на Майдан

Вице-спикер Совфеда Косачев сравнил визит Пелоси на Тайвань с поездкой Нуланд на Майдан

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань по своему эффекту напоминает поездку на Майдан в 2014 году Виктории Нуланд, являвшуюся в то время помощником госсекретаря США. Такое сравнение привел заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает ТАСС в среду, 3 августа.

«Это и по степени безответственности, и по масштабу разрушительных последствий близнецы-сестры», — констатировал он.

Говоря о долговременных последствиях визита Нуланд на Майдан в 2014 году, сенатор напомнил, что «Украина с тех пор в огне».

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване, который власти Китайской Народной Республики (КНР) считают своей территорией, во вторник, 2 августа. Спикер палаты представителей США назвала свой визит не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова. На следующий день американский политик провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Президент Тайваня наградила Пелоси орден Благожелательных облаков за заслуги в укреплении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Виктория Нуланд принимала участие в украинском Евромайдане 2014 года. Она проводила переговоры с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, по итогам которых заявила, что Киев сделал выбор в пользу Европы. Затем, во время событий в Киеве, она раздавала протестующим печенье — впоследствии эту акцию назвали «печеньки Госдепа».

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Игорь Дмитров
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