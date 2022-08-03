Пелоси встретилась с президентом Тайваня

TTV: спикер Палаты представителей США Пелоси начала встречу с президентом Тайваня Инвэнь

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Об этом сообщает телеканал TTV.

Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков» за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.