Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань явной провокацией Китая со стороны США

Россия воспринимает официальный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию Китая со стороны США. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Рассматриваем ее [Пелоси] визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», — говорится в заявлении.

В министерстве также заявили о неизменной позиции России касательно Тайваня как неотъемлемой части Китая и призвали «признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии».

Визит Пелоси на Тайвань

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, около 17:42 по московскому времени.

Американский спецборт, на котором, предположительно, находилась Пелоси, сел в аэропорту Суньшань в Тайбэе.

До этого, согласно данным авиарадаров, указанный самолет пролетел над островами Борнео и Сулавеси, затем повернул на север и, обогнув Филиппины, направился на Тайвань.

Сама спикер палаты представителей США назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике Вашингтона в отношении острова.

Наш визит является одним из нескольких визитов делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года, совместным коммюнике США и Китая и шестью документами с [соответствующими] заверениями Нэнси Пелоси Спикер палаты представителей Конгресса США

При этом политик отметила, что Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних попыток «изменить статус-кво» по вопросу Тайваня. По ее словам, Вашингтон не может оставаться в стороне, когда КНР «угрожает Тайваню и демократии в принципе».

Реакция Китая

Министерство иностранных лет Китая решительно осудило визит Пелоси на Тайвань. В ведомстве отметили, что прибытие политика на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.

Власти Китая призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Также в КНР обвинили американскую сторону в нарушении суверенитета и территориальной целостности страны. В МИД добавили, что с помощью Тайваня, США хотят сдержать Китай, однако это «игра с огнем».

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что ответ Китая на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Дипломат подчеркнул, что визит политика приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях Пекина и Вашингтона.

По его словам, Пекин «сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, и имеет на это полное право».

Также официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая лишат сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня.

Мы решительно выступаем против сепаратизма и независимости Тайваня, а также вмешательства внешних сил, никогда не оставим пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня Хуа Чуньин Официальный представитель МИД КНР

По словам Чуньин, воля граждан КНР, численность которого превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны непоколебима.

Позже восточное командование армии Китая анонсировало, что учебные ракетные пуски пройдут в рамках военных маневров флота НОАК, которые будут проходить со 2 по 6 августа в качестве ответа на визит спикера Пелоси.

Мнение США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден уважает решение спикера Палаты представителей Конгресса посетить Тайвань.

Президент обычно не дает комментариев относительно поездок членов Конгресса. Как я заявил, он уважает ее решение поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Также Кирби заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Тайвань. Он добавил, что США намерены свободно действовать в западной части Тихого океана.

Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Ранее Кирби призвал Китай не допустить эскалации в конфликте по поводу визита Пелоси на Тайвань. По словам чиновника, у Китая нет легитимных поводов для того, чтобы остро реагировать на прибытие Пелоси в Тайбэй. «У нее есть все права приехать, и ее поездка абсолютно согласуется с нашей политикой», — заявил Кирби.

По его словам, Пекин не может «использовать данный визит в качестве повода для каких-либо действий, которые приведут к эскалации напряженности».