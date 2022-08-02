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США пообещали продолжать поддерживать Тайвань

Координатор Белого дома Кирби заявил, что США продолжат поддерживать Тайвань
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

США намерены свободно действовать в западной части Тихого океана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Он также пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Тайвань. Трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином», — сказал Кирби.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

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Марина Совина
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