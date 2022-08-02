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Пелоси оценила свой визит на Тайвань

Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении острова

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова. Так политик оценила свой визит на Тайвань, ее слова передает Reuters.

«Наш визит является одним из нескольких визитов делегаций Конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, проводимой в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года, совместным коммюнике США и Китая и шестью документами с [соответствующими] заверениями», — заверила Пелоси.

При этом американский политик подчеркнула, что Вашингтон продолжает выступать против односторонних попыток «изменить статус-кво» по вопросу Тайваня. Она добавила, что американская сторона не может оставаться в стороне, когда Китай «угрожает Тайваню и демократии в принципе».

Ранее МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань. В МИД заявили, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике. Пекин призвал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

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Виктория Кондратьева
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