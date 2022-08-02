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МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань

МИД Китая заявил, что решительно осуждает визит Пелоси на Тайвань

Фото: Ann Wang / Reuters

МИД Китая решительно осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

В МИД заявили, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике. Также официальный Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Также в Китае обвинили США в нарушении суверенитета и территориальной целостности страны. По словам МИД, с помощью Тайваня, Вашингтон хочет сдержать Пекин, однако это «игра с огнем».

Ранее самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Уточняется, что американский спецборт, на котором предположительно находится Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.

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Николай Чигасов
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