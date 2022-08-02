МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань

МИД Китая заявил, что решительно осуждает визит Пелоси на Тайвань

МИД Китая решительно осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

В МИД заявили, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике. Также официальный Пекин призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Также в Китае обвинили США в нарушении суверенитета и территориальной целостности страны. По словам МИД, с помощью Тайваня, Вашингтон хочет сдержать Пекин, однако это «игра с огнем».

Ранее самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Уточняется, что американский спецборт, на котором предположительно находится Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.