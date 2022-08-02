Самолет Пелоси приземлился на Тайване

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сервис Flightradar.

Уточняется, что американский спецборт, на котором, предположительно, находится Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.

До этого, согласно данным авиарадаров, указанный самолет пролетел над островами Борнео и Сулавеси, затем повернул на север и, обогнув Филиппины, направился на Тайвань.

Ранее стало известно, что Белый дом попытался откреститься от ответственности за поездку Пелоси на Тайвань. По данным телеканала CNBC, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси в Тайвань. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится.