Белый дом заявил о непричастности к планам Пелоси посетить Тайвань

CNBC: в Белом доме отказались нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань

Вашингтон открестился от ответственности за поездку спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. О том, что в Белом доме заявили о непричастности к планам демократки, сообщает телеканал CNBC.

По словам журналистки Кристины Уилки, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники. Уилки отмечает, что чиновники и сам президент на протяжении недель «завязывались в узлы», комментируя намерения Пелоси посетить Тайвань, а также всячески подчеркивали, что это было ее собственное решение, однако их старания ни к чему не привели.

«Внутренний раскол в Вашингтоне фактически бессмыслен для остального мира, который научился рассматривать американских президентов и их главных союзников в конгрессе как взаимозаменяемые элементы в вопросах внешней политики. Тот факт, что политика США в отношении Тайваня намеренно двусмысленна, только усложняет проведение какого-либо значимого различия между действиями Пелоси и словами Белого дома», — пояснила журналистка, описывая текущую ситуацию.

Ранее стало известно, что американский спецборт Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого предположительно находится спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым воздушным судном по данным сервиса Flightradar24. На фоне интереса к полету Пелоси на Тайвань за положением самолета в режиме реального времени следило более 300 тысяч человек.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси в Тайвань. Ранее, 2 августа, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в очередной раз подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится.