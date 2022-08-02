Китай пообещал лишить сепаратистов шансов на независимость Тайваня

В МИД Китая заявили, что Пекин лишит сепаратистов малейших шансов на независимость Тайваня

Власти Китая лишат сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня. Такое развитие событий пообещала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, передает РИА Новости.

«Мы решительно выступаем против сепаратизма и независимости Тайваня, а также вмешательства внешних сил, никогда не оставим пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня», — подчеркнула дипломат.

По словам Чуньин, воля народа Китая, численность которого превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны непоколебима. Она добавила, что воссоединение Тайваня с КНР — это желание всех китайцев.

