США призвали Китай не допустить эскалации

Кирби призвал Китай не допустить эскалации конфликта с США

Соединенные Штаты призывают Китай не допустить эскалации в конфликте по поводу визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По словам чиновника, у Китая нет легитимных поводов для того, чтобы остро реагировать на прибытие Пелоси в Тайбэй. «У нее есть все права приехать, и ее поездка абсолютно согласуется с нашей политикой», — заявил Кирби. Он добавил, что Китай не может «использовать данный визит в качестве повода для каких-либо действий, которые приведут к эскалации напряженности».

Ранее стало известно, что Восточный военный округ армии Китая проведет серию военных операций рядом с Тайванем. По информации телеканала CGTN, действия начнутся с вечера вторника, 2 августа.

В свою очередь, МИД Китая решительно осудил визит Пелоси на Тайвань. В МИД заявили, что прибытие Пелоси на Тайвань нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике. Пекин призвал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.