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Китай анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем

CGTN: армия Китая проведет серию военных операций рядом с Тайванем с вечера 2 августа

Фото: Reuters

Восточный военный округ армии Китая анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем. Об этом сообщает телеканал CGTN.

По его информации, действия начнутся с вечера вторника, 2 августа. В частности, будет проведено испытание ракеты с неядерной боевой частью и стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе.

Ранее МИД КНР решительно осудил визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Там заявили, что прибытие политика на остров нарушает принцип одного Китая, а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.

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Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предполагается, что на следующий день политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. Она назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова. В Белом доме также призвали Пекин не допустить эскалации конфликта.

Споры вокруг политического статуса Тайваня продолжаются более семи десятилетий. В настоящее время остров продолжает функционировать как самостоятельное государство, однако материковый Китай называет его руководство сепаратистами. Большинство стран не признают независимость Тайваня.

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Варвара Кошечкина
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