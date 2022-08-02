Раскрыто мнение Байдена о визите Пелоси на Тайвань

В Белом доме сообщили, что Байден уважает решение Пелоси отправиться с визитом на Тайвань

В Белом доме раскрыли мнение президента США Джо Байдена о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В администрации президента сообщили, что американский лидер уважает решение Пелоси.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

