Китай запустит неядерные ракеты возле Тайваня

CGTN: НОАК анонсировала учебные неядерные ракетные пуски к востоку от Тайваня

Флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) произведет учебные пуски неядерных ракет в море к востоку от Тайваня во вторник, 2 августа. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN.

Восточное командование армии Китая анонсировало, что учебные ракетные пуски пройдут в рамках военных маневров флота НОАК, которые будут проходить со 2 по 6 августа в качестве ответа на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Ранее стало известно, что Нэнси Пелоси вышла из самолета в аэропорту Суншань на Тайване. На острове у спикера нижней палаты Конгресса США запланированы рабочие встречи с представителями руководства республики. На данный момент ее кортеж направляется в отель Grand Hyatt.