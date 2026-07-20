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23:27, 20 июля 2026Мир

США начали искать партнеров по поставке ЗРК для защиты своих баз

РИА Новости: США ищут поставщиков систем ПВО для защиты баз от ракет и БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stinger / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США разместили запрос на поиск партнеров по поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для защиты своих военных баз от крылатых ракет и беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что целью соответствующего запроса является оценка текущих возможностей промышленных партнеров на рынке. Как следует из документов, компании должны предложить наземные пусковые установки, способные сбивать и крылатые ракеты, а также беспилотники от маленьких до крупных размеров. Уточняется, что 6 августа назначено крайним днем для подачи ответов.

Ранее Тегеран заявил, что армия Ирана будет наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке «до окончательной победы». Утверждается, что с момента нарушения перемирия Иран шесть раз атаковал беспилотниками американские военные базы в регионе. Кроме того, МИД Исламской Республики призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями.

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