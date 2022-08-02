Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вышла из самолета в аэропорту Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вышла из самолета в аэропорту Суншань на Тайване. Это следует из кадров трансляции телеканала China Times на YouTube.

На кадрах видно, как Пелоси спускается по трапу в окружении охраны и других членов американской делегации. Политик одета в светло-розовый брючный костюм, на ее лице — медицинская маска.

На земле спикера палаты представителей поприветствовали местные чиновники.

Ранее сообщалось, что американский спецборт, на котором находилась Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. До этого воздушное судно успело пролететь над островами Борнео и Сулавеси и обогнуть Филиппины.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси в Тайвань. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится.