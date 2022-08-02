Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пелоси вышла из самолета в аэропорту Тайваня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вышла из самолета в аэропорту Тайваня

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вышла из самолета в аэропорту Суншань на Тайване. Это следует из кадров трансляции телеканала China Times на YouTube.

На кадрах видно, как Пелоси спускается по трапу в окружении охраны и других членов американской делегации. Политик одета в светло-розовый брючный костюм, на ее лице — медицинская маска.

На земле спикера палаты представителей поприветствовали местные чиновники.

Ранее сообщалось, что американский спецборт, на котором находилась Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. До этого воздушное судно успело пролететь над островами Борнео и Сулавеси и обогнуть Филиппины.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Власти Китая выступили резко против визита Пелоси в Тайвань. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Самолет Пелоси приземлился на Тайване
Полиция задержала сбившего инспектора ГИБДД российского подростка
МИД Китая осудил визит Пелоси на Тайвань
Захарова прокомментировала визит Лаврова в Азию на фоне поездки Пелоси
Конструктор раскрыл готовность высокоорбитального «Глонасса»
Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Пелоси вышла из самолета в аэропорту Тайваня
Россиянин устроил дебош и напал на полицейского в больнице
Финский хоккеист-чемпион пожалел о выступлениях в России
Названа цель запуска истребителей Китая в Тайваньский пролив
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.