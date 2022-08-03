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МИД Китая заявил о серьезных последствиях для США после визита Пелоси на Тайвань

Дипломат МИД Китая заявил о серьезных последствиях для США после визита Пелоси на Тайвань

Фото: Handout / Taiwan Foreign Ministr

США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Эти действия США приведут к серьезным негативным последствиям. Серьезные контрмеры будут приняты в отношении США, — заявил дипломат. — Люди не должны испытывать иллюзии насчет этого». По словам собеседника агентства, ситуация касается суверенитета и территориальной целостности Китая, однако риска применения ядерного оружия он не видит.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подтвердил решимость дать жесткий ответ в случае, если визит состоится. 2 августа спецборт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе.

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Юлия Мискевич
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