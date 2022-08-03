Северная Корея осудила США из-за визита Пелоси на Тайвань

ЦТАК: власти Северной Кореи осуждают действия США в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Власти Северной Кореи осуждают действия США в связи с поездкой спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

«Мы осуждаем и отвергаем вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос, полностью поддерживаем справедливую позицию правительства Китая в пользу решительной защиты государственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки Соединенные Штатов препятствовать развитию и укреплению Китая, а также осуществлению дела объединения «не избегут срыва».

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

