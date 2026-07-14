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Из жизни
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19:36, 14 июля 2026Из жизни

Мужчина забыл лотерейный билет и едва не лишился 7,6 миллиона рублей

Житель США едва не лишился 7,6 миллиона рублей в лотерее из-за невнимательности
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

Забытый в машине билет едва не стоил американцу выигрыша в 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Житель штата Вирджиния, США, признался, что сразу счел купленный лотерейный билет проигрышным. Он оставил его в пикапе и вспомнил о нем только через несколько недель, когда решил получить бонусные баллы. Он пытался сам просканировать билет, но ему постоянно приходило сообщение об ошибке.

Тогда американец обратился за помощью к сотрудникам магазина. Так мужчина и узнал, что из-за невнимательности едва не лишился призовых денег.

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Счастливчик рассказал, что потратит выигрыш на оплату счетов и ремонт дома. Оставшуюся часть приза он сохранит на будущее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании неизвестный выиграл в лотерею 12 миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей) и не пришел за деньгами. Устроители Национальной лотереи разыскивают счастливчика.

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