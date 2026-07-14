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19:32, 14 июля 2026Бывший СССР

В кадровых перестановках на Украине увидели желание Зеленского избавиться от конкурента

Олейник: Отставка правительства Украины началась из-за желания Зеленского убрать Федорова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Возможные кадровые изменения в правительстве Украины могут быть связаны с желанием президента Владимира Зеленского сменить руководство министерства обороны и «избавиться от конкурента». Такое мнение в беседе с Национальной службой новостей высказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Ранее депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что после отставки кабинета министров премьер-министр Юлия Свириденко может возглавить офис президента, а нынешний руководитель офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) — перейти на пост министра обороны.

По мнению Олейника, главной причиной масштабной перестановки могло стать желание заменить нынешнего министра обороны Михаила Федорова, популярного в народе.

«Вся затея с отставкой правительства начиналась только ради того, чтобы убрать министра обороны Михаила Федорова. Дело в том, что он неплохо себя зарекомендовал с точки зрения популярности в украинском обществе. Он, как и все, мечтает быть президентом», — заявил он. — Федорова можно было бы убрать проще, если бы сам Зеленский направил обращение в парламент, но он понимает, что его сразу раскритикуют за то, что он убирает конкурентов».

Экс-депутат также добавил, что кадровые перестановки не окажут решающего влияния на ситуацию в украинской армии. По его мнению, ключевыми факторами остаются объемы внешней поддержки и финансирования. «Сама фигура Буданова не повлияет именно на управление армией. Это полностью идет извне», — отметил Олейник.

Он добавил, что, по его оценке, возможное сокращение финансовой помощи со стороны западных стран может осложнить положение Украины вне зависимости от того, кто возглавит оборонное ведомство.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» назвал причины возможной отставки Буданова.

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