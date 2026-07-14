Названы причины возможной отставки Буданова

Политолог Асафов: Рокировки кадров в Киеве нужны для замены выборов видимостью перемен

Кадровые перестановки в правительстве Украины, включая возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны, преследуют три цели, считает политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что за счет рокировок президент Украниы Владимир Зеленский хочет заменить выборы видимостью перемен, уйти от коррупционных скандалов и перезагрузить силовой блок, пока он не стал угрозой для него самого.

«Зеленскому нужно провести какие-то изменения, показать их людям для того, чтобы не проводить выборы, и уйти подальше от коррупционного скандала, получив сразу пачку обсуждаемых инфоповодов. Кроме того, необходима перезагрузка силового блока: и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, и министр обороны Украины Михаил Федоров — фигуры, утратившие доверие, в глазах людей это авторы системы ТЦК и насильственной бусификации. Силовой блок надо перезагрузить, пока он не стал представлять опасность для самого Зеленского», — пояснил политолог.

По его словам, бывший министр обороны Валерий Залужный уже довольно четко дал понять, что будет участвовать в выборах, как только появится возможность. Поэтому Зеленскому надо сделать так, чтобы выборов не было.

«Что касается Буданова, его назначение на пост министра обороны выглядит логичным: должность главы Минобороны в структуре киевского режима — расстрельная, и таким образом можно снизить популярность вероятного конкурента. Федоров не справился, и у Буданова, скорее всего, успехов будет немного, а репутационные потери на непопулярном месте ему обеспечены», — заявил специалист.

Асафов подчеркнул, что все эти перестановки не имеют для России никакого значения.

«Нам от этого ни горячо, ни холодно. Будем наблюдать, когда они окончательно рассядутся», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Буданова снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны. Отставку анонсировала депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

