Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 14 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названы причины возможной отставки Буданова

Политолог Асафов: Рокировки кадров в Киеве нужны для замены выборов видимостью перемен
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Кадровые перестановки в правительстве Украины, включая возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны, преследуют три цели, считает политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что за счет рокировок президент Украниы Владимир Зеленский хочет заменить выборы видимостью перемен, уйти от коррупционных скандалов и перезагрузить силовой блок, пока он не стал угрозой для него самого.

«Зеленскому нужно провести какие-то изменения, показать их людям для того, чтобы не проводить выборы, и уйти подальше от коррупционного скандала, получив сразу пачку обсуждаемых инфоповодов. Кроме того, необходима перезагрузка силового блока: и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, и министр обороны Украины Михаил Федоров — фигуры, утратившие доверие, в глазах людей это авторы системы ТЦК и насильственной бусификации. Силовой блок надо перезагрузить, пока он не стал представлять опасность для самого Зеленского», — пояснил политолог.

По его словам, бывший министр обороны Валерий Залужный уже довольно четко дал понять, что будет участвовать в выборах, как только появится возможность. Поэтому Зеленскому надо сделать так, чтобы выборов не было.

«Что касается Буданова, его назначение на пост министра обороны выглядит логичным: должность главы Минобороны в структуре киевского режима — расстрельная, и таким образом можно снизить популярность вероятного конкурента. Федоров не справился, и у Буданова, скорее всего, успехов будет немного, а репутационные потери на непопулярном месте ему обеспечены», — заявил специалист.

Асафов подчеркнул, что все эти перестановки не имеют для России никакого значения.

«Нам от этого ни горячо, ни холодно. Будем наблюдать, когда они окончательно рассядутся», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Буданова снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны. Отставку анонсировала депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Макрон высказался о капитуляции перед Россией
    40-летняя певица Пелагея высказалась о возрасте фразой «жизнь только начинается»
    Онколог перечислила неочевидные симптомы рака
    На Украине рассказали о наступлении ВС России на славянском направлении
    В России 65-летнего преподавателя колледжа уволили за подарок 16-летней студентке
    Работавшую три с половиной века немецкую пивоварню закроют
    На Западе заявили о превращении французской армии в «цифровую силу»
    Спецпредставитель Путина опубликовал фото совместной космической миссии России и США
    Названы причины возможной отставки Буданова
    Россиян предупредили об опасности покраски забора
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok