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14:55, 14 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о грядущей отставке Кирилла Буданова

Депутат Рады Василевская-Смаглюк анонсировала отставку Буданова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снимут с занимаемой должности и поставят на место министра обороны. Отставку анонсировала депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«Свириденко займет пост главы Офиса президента, а Кирилл Буданов — пост министра обороны», — сообщила парламентарий.

Информированный источник издания «РБК-Украина» тем временем опровергает сообщения Василевской-Смаглюк. «Пока нет», — заявил собеседник.

Ранее Василевская-Смаглюк сообщала, что главным кандидатом на должность министра обороны Украины называют главу МВД Игоря Клименко.

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