В Киеве назвали главного кандидата на должность министра обороны Украины

В Раде главным кандидатом на должность министра обороны Украины назвали Игоря Клименко

Главным кандидатом на должность министра обороны Украины является глава МВД Игорь Клименко. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости таковы: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова», — написала парламентарий.

В качестве возможного преемника Клименко на должности главы МВД Василевская-Смаглюк назвала действующего руководителя Нацполиции Ивана Выговского. Федоров, в свою очередь, может стать вице-премьер-министром Украины.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева. Параллельно он объявил об отставке Свириденко, добавив, что предложил ей возглавить «новое важное направление» в отношениях с ключевым партнером Киева.