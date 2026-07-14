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10:47, 14 июля 2026Бывший СССР

В Киеве назвали главного кандидата на должность министра обороны Украины

В Раде главным кандидатом на должность министра обороны Украины назвали Игоря Клименко
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Enero201 / wikipedia

Главным кандидатом на должность министра обороны Украины является глава МВД Игорь Клименко. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

«По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости таковы: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова», — написала парламентарий.

В качестве возможного преемника Клименко на должности главы МВД Василевская-Смаглюк назвала действующего руководителя Нацполиции Ивана Выговского. Федоров, в свою очередь, может стать вице-премьер-министром Украины.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева. Параллельно он объявил об отставке Свириденко, добавив, что предложил ей возглавить «новое важное направление» в отношениях с ключевым партнером Киева.

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