В Киеве назвали главного кандидата на должность министра обороны Украины

Главным кандидатом на должность министра обороны Украины является глава МВД Игорь Клименко. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
«По кадровым перестановкам в силовом блоке правительства последние новости таковы: Игорь Клименко — главный кандидат на должность министра обороны вместо Михаила Федорова», — написала парламентарий.
В качестве возможного преемника Клименко на должности главы МВД Василевская-Смаглюк назвала действующего руководителя Нацполиции Ивана Выговского. Федоров, в свою очередь, может стать вице-премьер-министром Украины.
12 июля президент Украины Владимир Зеленский впервые анонсировал смену украинской политической стратегии, суть которой он объяснил закреплением «человека с опытом» за каждым значительным направлением внешней политики для Киева. Параллельно он объявил об отставке Свириденко, добавив, что предложил ей возглавить «новое важное направление» в отношениях с ключевым партнером Киева.