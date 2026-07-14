Бывший танцор Булановой пожаловался на травлю со стороны певицы

Уволенный из команды Булановой танцор Дмитрий Берегуля призвал ее остановить травлю

Бывший артист подтанцовки певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля призвал ее перестать негативно высказываться о бывших участниках своей команды. Ролик танцор опубликовал в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом обращения Берегули стало очередное интервью Булановой, которое появилось в сети 5 июля 2026 года. В нем певица заявила, что ее бывшие танцоры работали «спустя рукава».

«Уже все забыли, а вы продолжаете. Какой смысл сейчас, когда у вас новые танцоры, своя дорога, трогать нас? Расставаться всегда сложно, но может уже стоит эту историю забыть и успокоиться?» — заявил Дмитрий.

Танцор также отметил, что раньше Буланову все в работе команды устраивало. «Мы плохо стали танцевать, когда видео завирусилось — и при этом резко. Все это очень неприятно и некрасиво», — заявил он.

В ноябре 2025 года, на фоне скандала с увольнением артистов, Буланова заявила, что у нее есть новые кандидаты на замену ушедшим танцорам, которые стали популярными в сети благодаря простой хореографии под ее хиты.