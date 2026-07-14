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19:42, 14 июля 2026Культура

Бывший танцор Булановой пожаловался на травлю со стороны певицы

Уволенный из команды Булановой танцор Дмитрий Берегуля призвал ее остановить травлю
Андрей Шеньшаков

Кадр: АО «Газета.Ру»

Бывший артист подтанцовки певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля призвал ее перестать негативно высказываться о бывших участниках своей команды. Ролик танцор опубликовал в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поводом обращения Берегули стало очередное интервью Булановой, которое появилось в сети 5 июля 2026 года. В нем певица заявила, что ее бывшие танцоры работали «спустя рукава».

«Уже все забыли, а вы продолжаете. Какой смысл сейчас, когда у вас новые танцоры, своя дорога, трогать нас? Расставаться всегда сложно, но может уже стоит эту историю забыть и успокоиться?» — заявил Дмитрий.

Танцор также отметил, что раньше Буланову все в работе команды устраивало. «Мы плохо стали танцевать, когда видео завирусилось — и при этом резко. Все это очень неприятно и некрасиво», — заявил он.

В ноябре 2025 года, на фоне скандала с увольнением артистов, Буланова заявила, что у нее есть новые кандидаты на замену ушедшим танцорам, которые стали популярными в сети благодаря простой хореографии под ее хиты.

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