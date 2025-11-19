Буланова нашла замену ушедшим танцорам

Буланова заявила, что у нее есть новые кандидаты на замену ушедшим танцорам

Эстрадная певица Татьяна Буланова заявила, что у нее есть новые кандидаты на замену ушедшим танцорам, которые стали популярными в сети благодаря простой хореографии под ее хиты. Исполнительницу цитирует «Общественная служба новостей».

Буланова отметила, что спокойно реагирует на выбор людей, которые хотят двигаться дальше. «Ребят заметили, пусть попробуют себя в новых амплуа. Но я хочу сказать одну важную вещь: всегда и во все времена люди ценили и уважали именно мое выступление. Не важно, есть на сцене подтанцовка или ее нет», — поделилась она.

По словам Булановой, она не считает, что танцоры «не смогли пережить испытание славой». «Они всегда были на сцене и всегда были на виду, поэтому данная формулировка не совсем корректная», — добавила певица.

Ранее сообщалось, что бывшие танцоры Татьяны Булановой устроили пьяный дебош во время гастрольного тура.