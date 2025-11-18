Культура
12:08, 18 ноября 2025Культура

Стало известно о пьяном дебоше танцоров Булановой

Mash: Бывшие танцоры певицы Татьяны Булановой устроили пьяный дебош в поезде
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал Mash

Бывшие танцоры заслуженной артистки России Татьяны Булановой устроили пьяный дебош во время гастрольного тура. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел 6 ноября после очередного концерта. Участники подтанцовки Максим и Алена якобы вломились в поезд в состоянии опьянения и будили людей криками «Мы коллектив Тани Булановой». Утверждается, что директор артистки пытался успокоить танцоров и извинялся перед пассажирами. После этого случая в коллективе ввели сухой закон, однако Максим и Алена отказались продолжать работать с новым директором исполнительницы.

Отмечается, что у самих танцоров другая версия произошедшего. По словам Алены, директор певицы применил к ней физическую силу.

Как сообщает Mash, после увольнения танцоры не могут найти работу. Коллективу якобы отказывают из-за завышенных требований и нежелания тренироваться.

Ранее Буланова объявила, что больше не работает с танцорами, которые стали популярными в сети благодаря простой хореографии под ее хиты. По словам певицы, экс-участники коллектива ее предали.

