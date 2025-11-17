Культура
Буланова обвинила своих танцоров в предательстве

Певица Татьяна Буланова заявила о предательстве со стороны своих танцоров
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадная певица Татьяна Буланова объявила, что больше не работает с танцорами, которые стали популярными в Сети благодаря простой хореографии под ее хиты. Об этом она рассказала изданию StarHit.

Буланова назвала произошедшее «некрасивой историей» и заявила, что не хочет вдаваться в подробности. Она подчеркнула, что танцоры Дмитрий, Максим и Алена больше не являются частью ее коллектива.

«Честно говоря, они просто предали. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами», — пояснила артистка.

Ранее Буланова прокомментировала неожиданную популярность танцоров из ее коллектива. Исполнительница хита «Ясный мой свет» объяснила, что все началось на одном из концертов, когда зрители стали повторять простые движения подтанцовки и восторженно кричать. Тогда артистка подчеркнула, что работает с танцорами более 25 лет и не планирует с ними расставаться.

