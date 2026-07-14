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19:29, 14 июля 2026Мир

«Фасад единства рушится». Почему Болгария покинула «коалицию желающих» и как это повлияет на отправку западных войск на Украину?

Политолог Саймонс: «Коалиция желающих» столкнулась с кризисом единства объединения
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Выход Болгарии из числа участников «коалиции желающих» по отправке военного контингента на Украину, а также отказ Италии от участия в учениях объединения стали проявлением кризиса формата и приведут к аналогичному решению со стороны других стран. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Легко заниматься показательной демонстрацией добродетели, когда не создается впечатления, что это влечет за собой значительные политические издержки

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

По мнению политолога, главным итогом саммита объединения в Париже 13 июля стала демонстрация растущего ощущения чрезмерного риска, связанного с необдуманными планами по размещению войск на Украине. Он подчеркнул, что неограниченная поддержка Украины становится все большей политической обузой для Запада, особенно в условиях ухудшающейся экономической ситуации.

Это позерство, где слова и действия, скорее всего, будут расходиться

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Болгария первой покинула «коалицию желающих»

Премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил о выходе республики из «коалиции желающих», комментируя итоги прошедшего саммита в Париже. Политик подчеркнул, что решение конфликта на Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

Болгария стала первой страной, покинувшей «коалицию желающих». В формате продолжат участвовать 34 страны, включая Украину

Болгария присоединилась к «коалиции желающих» в 2025 году при правительстве Росена Желязкова, однако сразу обозначила нежелание отправлять войска на Украину. При этом София была готова участвовать в разминировании Черного моря, логистической и инфраструктурной поддержке альянса, а в марте 2026 года заключила двустороннее соглашение с Киевом на 10 лет о производстве дронов и другого военного снаряжения.

Румен Радев после прихода на должность премьера Болгарии в апреле неоднократно высказывался против продолжения военной и финансовой помощи Украине. По его словам, страна исчерпала возможности для дальнейшей поддержки Киева.

Как предположил Грег Саймонс, выход Болгарии из «коалиции желающих» может стать только первым шагом в череде аналогичных заявлений.

Достаточно одной стране выйти [из формата], и это создаст прецедент для других стран, которые также могут обдумывать выход, но ждут, пока кто-то другой сделает это первым

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)
Премьер-министр Болгарии Румен Радев перед ужином в рамках саммита «коалиции желающих», Париж, 13 июля 2026 года

Премьер-министр Болгарии Румен Радев перед ужином в рамках саммита «коалиции желающих», Париж, 13 июля 2026 года

Фото: Tom Nicholson / Reuters

«Коалиция желающих» проведет первые совместные учения

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже первые совместные учения войск государств — участников формата в соседних с Украиной странах. По его словам, объединение теперь обладает «международными силами, готовыми к действиям» в интересах Киева.

Эти силы будут развернуты в соседних с Украиной странах, чтобы проверить наши планы развертывания и продемонстрировать нашу готовность

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил проведение первых учений «коалиции желающих» на территории страны в сентябре с участием французских и британских войск. Позднее президент Финляндии Александр Стубб добавил, что последующие маневры пройдут в Турции и Румынии, а всего в них примут участие 1,5 тысячи военнослужащих.

Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказалась от участия страны в учениях, заявив о готовности содействовать только инициативам по мониторингу и обучению военнослужащих за пределами Украины. По ее мнению, ключевым компонентом гарантий безопасности для Киева должен стать механизм коллективной безопасности, аналогичный статье 5 договора об учреждении НАТО.

Вероятно, это попытка продемонстрировать единство «коалиции желающих», но она попахивает отчаянием. Отказ Италии лишь усилит тревогу и отчаяние, вызванные рушащимся фасадом единства

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Украина и страны Европы объявили о создании собственной системы ПРО

По итогам саммита Украина и девять стран Европы, среди которых Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, договорились о создании коалиции по противоракетной обороне (ПРО). Как утверждается, коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и дополнит существующие системы в этой сфере.

Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз

из совместного заявления лидеров стран «коалиции желающих» о создании коалиции противоракетной обороны

Создание системы ПРО стало заявленным президентом Украины Владимиром Зеленским приоритетом саммита в Париже на фоне массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России с использованием баллистических ракет, запускаемых с помощью комплексов «Искандер-М» и С-400. Политик неоднократно признавал неэффективность противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины против данного вида ракет и призывал западных партнеров действовать активнее в проектах по созданию противоракетных систем.

Еще до объявления о создании коалиции по разработке системы ПРО украинская компания Fire Point представила противобаллистические ракеты FP-7.x , которые разрабатываются для системы противовоздушной обороны Freyja («Фрейя»). Как утверждается, ракеты смогут развивать скорость до двух тысяч метров в секунду, а комплекс «Фрейя» может быть интегрирован с другими элементами ПВО по соответствующим стандартам НАТО.

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В ходе выступления на саммите в Париже Владимир Зеленский заявил о якобы готовности Украины создать европейский аналог зенитно-ракетного комплекса Patriot в течение года. По словам политика, в реализации программы примут участие такие военно-промышленные концерны, как французский Thales и итальянский Leonardo.

Фото: Teresa Suarez / Reuters

Как предположил Грег Саймонс, реализация программы Freyja столкнется с существенными финансовыми сложностями, которые затем перейдут в политическую плоскость. Он также усомнился в надежности Украины как партнера по разработке ПРО из-за нежизнеспособности действующих украинских властей.

Какие деньги они [западные политики] собираются потратить на такое дорогостоящее предприятие? Это будет означать повышение налогов и сокращение социальных пособий для граждан, что станет их политической гибелью

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Политолог также указал на низкую эффективность систем ПРО, включая Patriot, в борьбе с массированными ударами Ирана в ходе конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, подобные программы демонстрируют «больше шумихи, чем результатов».

Вряд ли эта идея выйдет за рамки публичных комментариев и хвастовства так называемых европейских лидеров и Зеленского, и ее нереалистично воплотить в жизнь и реализовать в практическом плане

Грег Саймонспрофессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)
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