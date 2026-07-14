Италия отказалась принимать участие в военных учениях коалиции желающих

Италия не примет участия в учениях «коалиции желающих» по Украине. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

«Премьер-министр Мелони подтвердила, что Италия не будет отправлять войска на Украину, но готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины», — следует из сообщения для прессы.

Мелони снова упомянула предложение о создании механизма коллективной безопасности, основанного на пятой статье договора об учреждении НАТО. По ее мнению, именно такой механизм должен стать ключевым политическим компонентом гарантий безопасности для Украины.

Первые военные учения «коалиции желающих» по Украине пройдут в сентябре в Польше при участии французских и британских вооруженных сил.

Ранее Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих». Премьер Болгарии подчеркнул, что решение конфликта на Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

