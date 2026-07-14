В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появилась возможность создавать сообщества

Пользователям мессенджера Telegram стали доступны новые функции: они могут создавать сообщества и добавлять фотографии в середину сообщения. Об этих и других возможностях, которые появились в приложении, рассказали в компании.

Отмечается, что теперь несколько групп, каналов и ботов можно объединять в тематическое сообщество. Участники видят все чаты в сообществе и могут присоединяться к ним. Кроме того, по умолчанию им разрешено добавлять новые чаты — отключить эту функцию администраторы могут в настройках.

«Сообщества делают список чатов более компактным. Вы можете настроить отображение сообщества в виде одного пункта, который разворачивается при открытии, или в виде привычных отдельных чатов», — отметили в Telegram.

В мессенджере также расширили возможности текстового редактора: пользователи могут вставлять таблицы, списки и цитаты в сообщения. Кроме того, с его помощью можно добавлять фото и видео прямо в середину сообщения. Уточняется, что новый редактор доступен пока только тем, у кого есть подписка Telegram Premium.

Помимо этого, боты в группах могут отправлять сообщения, которые видит только адресат, — например, приветствия, сообщения об ошибках или запросы на подтверждение. Благодаря этой функции лишние сообщения не будут загромождать групповой чат, добавили в компании.

Предыдущее масштабное обновление Telegram произошло в мае. Тогда в мессенджере заработали десять новых функций.