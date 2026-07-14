Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:30, 14 июля 2026Интернет и СМИ

В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появилась возможность создавать сообщества
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Пользователям мессенджера Telegram стали доступны новые функции: они могут создавать сообщества и добавлять фотографии в середину сообщения. Об этих и других возможностях, которые появились в приложении, рассказали в компании.

Отмечается, что теперь несколько групп, каналов и ботов можно объединять в тематическое сообщество. Участники видят все чаты в сообществе и могут присоединяться к ним. Кроме того, по умолчанию им разрешено добавлять новые чаты — отключить эту функцию администраторы могут в настройках.

«Сообщества делают список чатов более компактным. Вы можете настроить отображение сообщества в виде одного пункта, который разворачивается при открытии, или в виде привычных отдельных чатов», — отметили в Telegram.

В мессенджере также расширили возможности текстового редактора: пользователи могут вставлять таблицы, списки и цитаты в сообщения. Кроме того, с его помощью можно добавлять фото и видео прямо в середину сообщения. Уточняется, что новый редактор доступен пока только тем, у кого есть подписка Telegram Premium.

Помимо этого, боты в группах могут отправлять сообщения, которые видит только адресат, — например, приветствия, сообщения об ошибках или запросы на подтверждение. Благодаря этой функции лишние сообщения не будут загромождать групповой чат, добавили в компании.

Предыдущее масштабное обновление Telegram произошло в мае. Тогда в мессенджере заработали десять новых функций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Фасад единства рушится». Почему Болгария покинула «коалицию желающих» и как это повлияет на отправку западных войск на Украину?
    Трамп сделал заявление о теориях заговора относительно смерти сенатора Грэма
    В кадровых перестановках на Украине увидели желание Зеленского избавиться от конкурента
    Россиянка приняла роды «королевской двойни» на высоте 10 тысяч метров
    В Telegram появились новые функции
    Названы главные причины мужского бесплодия
    Пассажиры самолета назвали пилота трусом после двойного изменения маршрута
    Трамп разъяснил условия прохода судов через Ормузский пролив
    Особенность батарей смартфонов объяснили
    Звезда сериала «Слово пацана» похвасталась кадрами с Уимблдона
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok