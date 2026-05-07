Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram

В мессенджере Telegram появилась возможность подключить бота к профилю

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о масштабном обновлении мессенджера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Масштабное обновление Telegram — 10 новых важных функций и более 200 улучшений», — заявил Дуров. В частности, в мессенджере стала доступна функция, позволяющая вызывать ИИ-ботов в любом чате через упоминание. Кроме того, пользователи теперь могут создавать автономных ботов, которые будут взаимодействовать с другими ботами.

Также в мессенджере появилась возможность подключить бота к профилю и разрешить ему отвечать на сообщения от своего имени. Для этого нужно зайти в «Настройки» и выбрать пункт «Автоматизация чатов». Пользователь может выбрать чаты, к которым бот получит доступ, например, чаты со всеми пользователями, кроме контактов, или только новые беседы.

Помимо этого, администраторы групп и каналов теперь могут удалять реакции отдельных людей, а также устанавливать ограничения на участие в опросах, например, разрешать голосовать только подписчикам или только пользователям из определенных стран. В мессенджере заработали и интерактивные графики опросов — с их помощью администраторы будут видеть, как с течением времени меняется количество голосов за каждый вариант ответа.

Ранее стало известно, что Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки. Уточнялось, что часть сообществ была связана с терроризмом.