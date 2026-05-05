10:52, 5 мая 2026

Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки

Олег Давыдов

Фото: FaceBorn / Shutterstock / Fotodom

Telegram 5 мая заблокировал более 103 тысяч групп и каналов. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с суточной статистикой мессенджера.

Всего было заблокировано 103 259 групп и каналов. Агентство отмечает, что отметка в 100 тысяч была превышена впервые с 1 мая, когда показатель составил чуть больше 107 тысяч. Всего же с начала мая, согласно подсчетам РИА Новости, в черном списке оказались без малого 386 тысяч групп и каналов. При этом 914 из них оказались помечены как связанные с терроризмом.

«С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 14 357 661, из них 67 628 сообществ, "связанных с терроризмом"», — констатировали в агентстве.

Ранее киберэксперт Арсений Щельцин заявил, что Telegram может сделать любые формы обхода ограничений правительства, но это нецелесообразно для мессенджера. По его мнению, такая борьба была бы очень дорогостоящей для компании, которой вместо этого стоило бы попытаться наладить отношения с российскими властями.

