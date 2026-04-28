19:19, 28 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Способность Telegram обойти блокировки оценили

Киберэксперт Щельцин: Для Telegram выгоднее наладить мосты с правительством РФ
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Telegram может сделать любые формы обхода ограничений правительства, но это нецелесообразно для мессенджера, считает глава АНО «Цифровые платформы», киберэксперт Арсений Щельцин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что мессенджер имеет возможности для внедрения способов обхода блокировок. Однако, продолжил он, это была бы дорогостоящая борьба, вместо которой целесообразнее наладить мосты с российским правительством. Также он добавил, что ограничения — это не «хотелки» России, а общемировой тренд.

«В 2017 году это могло выглядеть как некие "хотелки" России, что вот Россия задумалась о неком суверенитете и требуют каких-то особых условий. Но сегодня даже Европа, которая не имеет своих программных продуктов, задумывается о своем суверенитете и хочет, чтобы на ее территории программные продукты выполняли требования страны, в том числе безопасности, обмена информацией для разыскной деятельности или иных правоохранительных или социальных задач», — сказал Щельцин.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пригрозил уходом приложения из Франции. Он отметил, что причиной этому является коррупция французских чиновников, которые продают данные владельцев криптовалюты преступникам.

