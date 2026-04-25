Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:47, 25 апреля 2026Интернет и СМИ

Дуров пригрозил уходом Telegram из Франции

Дуров пригрозил уходом Telegram из Франции из-за требований доступа к сообщениям
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Основатель мессенджера Telegram пригрозил уходом приложения из Франции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за три с половиной месяца 2026 года во Франции было совершено 41 похищение владельцев криптокошельков. Он отметил, что причиной этому является коррупция французских чиновников, которые продают данные владельцев криптовалюты преступникам.

«Теперь то же государство также хочет получить идентификаторы и личные сообщения пользователей социальных сетей. Вот почему Telegram скорее предпочтет уйти с французского рынка, чем предоставить коррумпированным чиновникам доступ к сообщениям», — сказал он.

Прежде Дуров осудил Евросоюз за требование к Венгрии открыть детям доступ к ЛГБТ-контенту (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). «Значит, ЕС хочет закрыть детям доступ к соцсетям, [но] за исключением ЛГБТ-контента? Какой тонкий подход к "защите детей" в интернете», — поиронизировал предприниматель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok