Дуров поиронизировал над Европой после одного требования к Венгрии

Дуров осудил требование Евросоюза к Венгрии открыть детям доступ к ЛГБТ-контенту

Основатель Telegram Павел Дуров осудил Евросоюз (ЕС) за то, что он потребовал от Венгрии открыть детям доступ к ЛГБТ-контенту (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Значит, ЕС хочет закрыть детям доступ к соцсетям, [но] за исключением ЛГБТ-контента? Какой тонкий подход к "защите детей" в интернете», — поиронизировал предприниматель.

Как сообщает Politico, суд Европейского союза 21 апреля постановил, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, запретив несовершеннолетним доступ к ЛГБТ-контенту. Судебная инстанция обязала Будапешт отменить этот закон.

Отмечается, что закон, запрещающий пропаганду гомосексуальности и смены пола в медиа, которые доступны детям, был принят в Венгрии в 2021 году.

Ранее Дуров раскритиковал инициативу ЕС ввести обязательную проверку возраста для тех, кто использует соцсети, и запрещать доступ к ним людям моложе 18 лет. Основатель Telegram заявил, что приложение, созданное Евросоюзом для этих целей, будет использоваться для слежки.