Постпредство России уличило ЕС в необоснованных обвинениях

Постпредство России обвинило ЕС в публичном предъявлении необоснованных обвинений

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) обвинило Брюссель в публичном предъявлении необоснованных обвинений в адрес Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности», — заявили в дипмиссии.

Российская сторона довела до сведения ЕС позицию Москвы во время встречи в Европейской внешнеполитической службе, которая состоялась 14 июля.

Ранее Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС в связи с кибератаками.