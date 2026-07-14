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19:38, 14 июля 2026Мир

Постпредство России уличило ЕС в необоснованных обвинениях

Постпредство России обвинило ЕС в публичном предъявлении необоснованных обвинений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters

Постпредство России при Европейском союзе (ЕС) обвинило Брюссель в публичном предъявлении необоснованных обвинений в адрес Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности», — заявили в дипмиссии.

Российская сторона довела до сведения ЕС позицию Москвы во время встречи в Европейской внешнеполитической службе, которая состоялась 14 июля.

Ранее Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС в связи с кибератаками.

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