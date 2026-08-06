Премьер Молдавии Тофан заявил о необходимости вступать в ЕС не с Украиной, а с Черногорией

Премьер Молдавии Василе Тофан заявил о необходимости для республики вступать в Европейский союз (ЕС) не с Украиной, а с Черногорией, Албанией и Исландией. Об этом политик заявил в эфире Jurnal TV.

«Очень важно, чтобы мы продолжали движение в Евросоюз, и мы должны быть лучшим учеником (...) Давайте как можно сильнее зацепимся за Черногорию. Албанию и Исландию», — заявил политик.

По его словам, Молдавия должна вступить в Евросоюз вместе с этими странами «пакетом» в 2028 году.

Ранее бывший депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Анатолий Дирун в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Тирасполь пытается развивать собственные связи с ЕС. Доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова рассказала, что приднестровская проблема не является препятствием для евроинтеграции.