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11:43, 6 августа 2026 (обновлено: 11:49, 6 августа 2026)Бывший СССР

Молдавия захотела отделиться от Украины в одном процессе

Премьер Молдавии Тофан заявил о необходимости вступать в ЕС не с Украиной, а с Черногорией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер Молдавии Василе Тофан заявил о необходимости для республики вступать в Европейский союз (ЕС) не с Украиной, а с Черногорией, Албанией и Исландией. Об этом политик заявил в эфире Jurnal TV.

«Очень важно, чтобы мы продолжали движение в Евросоюз, и мы должны быть лучшим учеником (...) Давайте как можно сильнее зацепимся за Черногорию. Албанию и Исландию», — заявил политик.

По его словам, Молдавия должна вступить в Евросоюз вместе с этими странами «пакетом» в 2028 году.

Ранее бывший депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской республики Анатолий Дирун в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Тирасполь пытается развивать собственные связи с ЕС. Доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова рассказала, что приднестровская проблема не является препятствием для евроинтеграции.

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