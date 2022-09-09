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КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

Yonhap News Agency: КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством

Фото: Xing Guangli / Globallookpress.com

Северная Корея законодательно и официально зафиксировала, что является ядерным государством, пишет Yonhap News Agency.

Согласно декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.

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Документ был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября. В нем содержатся 11 пунктов, касающиеся предназначении ядерного оружия, состава ядерных сил, командования и контроля над ними. Кроме того, поясняются принципы и условия применения ядерного оружия.

Закон закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежностью.

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Марина Совина
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