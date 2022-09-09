Yonhap News Agency: КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством

Северная Корея законодательно и официально зафиксировала, что является ядерным государством, пишет Yonhap News Agency.

Согласно декрету под названием «Политика в отношении ядерного оружия», КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.

Документ был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября. В нем содержатся 11 пунктов, касающиеся предназначении ядерного оружия, состава ядерных сил, командования и контроля над ними. Кроме того, поясняются принципы и условия применения ядерного оружия.

Закон закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежностью.