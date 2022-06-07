В США прокомментировали возможные новые ядерные испытания КНДР

Спецпредставитель США Ким: Вашингтон надеется, что КНДР воздержится от ядерных испытаний

Спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким, комментируя возможность проведения КНДР новых ядерных испытаний, отметил, что в Вашингтоне не исключают того, что Пхеньян поступит так в скором времени. При этом он выразил надежду на то, что страна воздержится от подобных испытаний, сообщает ТАСС.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками и стараемся действовать как можно быстрее и давать понять ясно и четко, что ядерные испытания неприемлемы для нас и для международного сообщества. По поводу сроков [возможного ядерного испытания] у меня нет информации. Они, очевидно, уже провели подготовительную работу. Мы принимаем во внимание, что они могут провести [ядерные испытания] в любое время», — заявил дипломат.

Помимо запуска КНДР баллистических ракет США обеспокоены риторикой северокорейских должностных лиц высокого ранга, исходя из которой можно опасаться применения страной тактического ядерного оружия, добавил он. По его словам, КНДР может проводить подготовку к проведению седьмого ядерного пуска.

Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время своего визита в Южную Корею рассказала, что на ядерные испытания со стороны КНДР последует ответ от всего мира. По ее словам, любое ядерное испытание было бы полным нарушением резолюций Совбеза ООН и «на такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ» не только со стороны США, но и Южной Кореи, Японии и «всего мира».