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США пригрозили решительным ответом на ядерные испытания КНДР

Замгоссекретаря США Шерман пригрозила решительным ответом на ядерные испытания КНДР
Венди Шерман

Венди Шерман. Фото: Reuters

На ядерные испытания со стороны КНДР последует ответ от всего мира, пригрозила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время визита в Южную Корею. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, любое ядерное испытание было бы полным нарушением резолюций Совбеза ООН и «на такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ» не только со стороны США, но и Южной Кореи, Японии и «всего мира».

Вместе с тем, отмечает Yonhap, Шерман заявила, что Вашингтон «не имеет враждебных намерений» по отношению к Северной Корее и призывает республику идти по пути дипломатии, а также прекратить «дестабилизирующую и провокационную деятельность».

5 июня Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря, о чем сообщила береговая охрана Японии. В Стране восходящего солнца допустили, что КНДР могла запустить ракеты с изменяемой траекторией полета. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что Сеул будет «твердо и жестко реагировать» на «любую провокацию» со стороны КНДР.

6 июня появилась информация, что Южная Корея и США провели запуски ракет в Японское море в ответ на последние испытания баллистических снарядов КНДР.

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Марина Совина
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