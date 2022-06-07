США пригрозили решительным ответом на ядерные испытания КНДР

Замгоссекретаря США Шерман пригрозила решительным ответом на ядерные испытания КНДР

На ядерные испытания со стороны КНДР последует ответ от всего мира, пригрозила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время визита в Южную Корею. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, любое ядерное испытание было бы полным нарушением резолюций Совбеза ООН и «на такое испытание последовал бы быстрый и решительный ответ» не только со стороны США, но и Южной Кореи, Японии и «всего мира».

Вместе с тем, отмечает Yonhap, Шерман заявила, что Вашингтон «не имеет враждебных намерений» по отношению к Северной Корее и призывает республику идти по пути дипломатии, а также прекратить «дестабилизирующую и провокационную деятельность».

5 июня Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря, о чем сообщила береговая охрана Японии. В Стране восходящего солнца допустили, что КНДР могла запустить ракеты с изменяемой траекторией полета. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что Сеул будет «твердо и жестко реагировать» на «любую провокацию» со стороны КНДР.

6 июня появилась информация, что Южная Корея и США провели запуски ракет в Японское море в ответ на последние испытания баллистических снарядов КНДР.