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Северная Корея запустила ракету в направлении Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Фото: Reuters

Северная Корея совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом заявила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали суда, которые находятся в регионе, в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связаться с властями.

Дальность полета, наибольшая высота полета снаряда, а также другие детали анализируются южнокорейскими военными.

С начала года Северная Корея провела 18 ракетных испытаний. Последний запуск КНДР произошел утром 25 мая. Пуск произошел на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Это уже 17-й пуск баллистической ракеты КНДР с начала 2022 года.

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Марина Совина
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