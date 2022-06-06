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Южная Корея пообещала дать жесткий ответ в случае провокации КНДР

Юн Сок Ёль предупредил, что Южная Корея отреагирует «твердо и жестко» на провокацию КНДР
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил, что Сеул будет «твердо и жестко реагировать» на «любую провокацию» со стороны КНДР. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Ядерная и ракетная [программы] Северной Кореи достигли такого уровня, что угрожают не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии и во всем мире», — сказал он. Он также пообещал, что власти позаботятся о том, чтобы «не было ни единой трещины в защите жизни и имущества» граждан Южной Кореи.

Ранее США и Южная Корея запустили восемь ракет в Японское море. Это стало ответом на запуск снарядов со стороны КНДР накануне, 5 июня.

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Ксения Назарова
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