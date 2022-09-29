Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет малой дальности

Военные Южной Кореи заявили, что КНДР произвела пуск двух ракет малой дальности

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада, КНДР провела пуск двух баллистических ракет малой дальности, которые преодолели расстояние около 300 километров и достигли высоты в 50 километров.

«Наши вооруженные силы 29 сентября зафиксировали два пуска баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного (Японского) моря в районе Сунчхона северокорейской провинции Пхенан-Намдо в период с 20:48 до 20:57 по местному времени (с 14:48 до 14:57 мск)», — сообщается в заявлении южнокорейских военных.

Министр добавил, что южнокорейские вооруженные силы усиливают наблюдение и бдительность, а также находятся в тесном контакте с США.

Ранее власти Северной Кореи пожаловались в ООН на враждебную политику США.

