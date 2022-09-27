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КНДР в ООН пожаловалась на враждебную политику США

КНДР на Генассамблее ООН обвинила США в росте напряженности на Корейском полуострове

Фото: Globallookpress.com

Конфронтация на Корейском полуострове вызвана враждебной политикой США по отношению к КНДР, заявил постоянный представитель народной республики в международной организации Ким Сон, пишет ТАСС.

Во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН он обвинил Вашингтон в росте напряженности. «Ситуация в сфере безопасности на Корейском полуострове попала в порочный круг напряженности и конфронтации из-за растущей враждебности США и их сателлитов к КНДР», — пожаловался дипломат.

Ким Сон напомнил, что США в ближайшее время планируют провести учения совестно с Южной Кореей. Пхеньян считает, что это может поставить полуостров на «грань войны».

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Дипломат отметил, что США вынудили Северную Корею принять новый закон о ядерных силах, в котором прописана концепция автоматического удара.

9 сентября руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной.

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Марина Совина
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