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Стала известна максимальная скорость выпущенной Северной Кореей ракеты

«Рёнхап»: скорость выпущенной Северной Кореей ракета достигла 17 Махов

Фото: KCNA / Reuters

Выпущенная Северной Кореей ракета достигла скорости 17 Махов. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По информации южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Однако, согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров.

КНДР осуществила пятый запуск баллистической ракеты за неделю. После этого в Японии сработала экстренная система оповещения. Власти страны призвали жителей префектур Аомори и Хоккайдо не подходить к окнам и найти укрытия. Японское правительство выразило «решительный протест» Северной Корее в связи с пуском.

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Марина Совина
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