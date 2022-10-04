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Жителей северных районов Японии призвали укрыться из-за ракеты КНДР

Власти Японии призвали жителей префектур Аомори и Хоккайдо найти укрытие из-за ракеты КНДР

Фото: Heo Ran / Reuters

В Японии сработала экстренная система оповещения из-за запуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с выпущенным предупреждением, траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо в сторону Тихого океана. В связи с этим власти Японии призвали жителей северных районов страны не подходить к окнам и найти укрытия.

По данным береговой охраны Японии, ракета уже упала. Точное место падения пока не сообщается. Находящимся в регионе судам рекомендуется не приближаться к обломкам. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пятый запуск баллистической ракеты за неделю.

В сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.

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Ксения Назарова
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