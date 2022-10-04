Жителей северных районов Японии призвали укрыться из-за ракеты КНДР
В Японии сработала экстренная система оповещения из-за запуска ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает ТАСС.
В соответствии с выпущенным предупреждением, траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо в сторону Тихого океана. В связи с этим власти Японии призвали жителей северных районов страны не подходить к окнам и найти укрытия.
По данным береговой охраны Японии, ракета уже упала. Точное место падения пока не сообщается. Находящимся в регионе судам рекомендуется не приближаться к обломкам. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила пятый запуск баллистической ракеты за неделю.
В сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.