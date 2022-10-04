Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с запуском ракеты

Правительство Японии выразило « решительный протест» КНДР в связи с запуском ракеты. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

«Подобные запуски нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности нашей страны и региона», — подчеркнул он. В кабмине уточнили, что в снаряд перелетал через территорию Японии и упал за пределами исключительной экономической зоны в Тихом океане. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад, в 2017 году.

Власти Японии также отметили, что ракета пролетела 4,6 тысячи километров, а максимальная высота полета составила одну тысячу километров.

Ранее сообщалось, что из-за пуска КНДР ракеты в Японии сработала экстренная система оповещения. Власти страны призвали жителей префектур Аомори и Хоккайдо не подходить к окнам и найти укрытия. Это уже пятый пуск КНДР за неделю.

В сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия». Теперь правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын. Новый закон также закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику.