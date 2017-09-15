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Северная Корея запустила ракету

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Северная Корея в пятницу, 15 сентября, запустила ракету неустановленного типа из района Сунан в своей столице Пхеньяне в восточном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Военные США и Южной Кореи приступили к анализу деталей запуска, сообщили в Управлении объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, максимальная высота полета ракеты составила около 770 километров, она пролетела расстояние около 3700 километров, передает «Ёнхап».

В Южной Корее созвано срочное заседание Совета национальной безопасности.

В Токио заявили, что снаряд пролетел над японскими островами. «Выпущенная КНДР ракета с 7:04 (1:04 мск) до 7:06 (1:06 мск) перелетела через территорию Японии и упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо», — сказал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

«К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты», — приводит РИА Новости его слова.

12 сентября Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР. Так, будут введены ограничения на поставки в Северную Корею нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки сырой нефти в республику — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. При этом Совбез выразил готовность поддержать шестисторонние переговоры и призвал к их возобновлению.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

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